من هو جمال السلامي مدرب منتخب الأردن الجديد وما أبرز إنجازاته؟

قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم بشكل مفاجئ تعيين المدرب المغربي جمال السلامي مديرا فنيا جديدا للمنتخب الوطني الأول، لقيادة "النشامى" في الاستحقاقات المقبلة.

وسيخلف السلامي مواطنه الحسين عموتة الذي فك ارتباطه مع الاتحاد الأردني لكرة القدم بالتراضي حسبما أعلن الأخير السبت الماضي.

وسيقدم الاتحاد الأردني المدرب الجديد لـ"النشامى" رسميا قبل نهاية الشهر الحالي، وسيضم الجهاز الفني للسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي ومصطفى الخلفي ومدرب الحراس أحمد مهمدينا ومدربي اللياقة جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.

من هو جمال السلامي مدرب منتخب الأردن الجديد؟

يبلغ من العمر 53 عاما، وهو مدرب كرة قدم مغربي محترف، وكان من أبرز لاعبي الوسط المغاربة في التسعينيات.

السلامي هو من خريجي مدرسة تكوين نادي جمعية الحليب البيضاوي (أصبح لاحقا نادي الأولمبيك البيضاوي)، وكان السلامي لاعبا ضمن الجيل الذهبي لهذا الفريق الذي استطاع الفوز بمجموعة من الألقاب في بداية التسعينات على مستوى البطولة المغربية وكأس العرش، وعلى المستوى العربي، عندما كان الفريق يكتسح مسابقة كأس الكؤوس العربية.

بعد اندماج الأولمبيك البيضاوي مع الرجاء الرياضي، فرض السلامي مكانته كأحد أفضل لاعبي الوسط الدفاعي في المغرب، مما أهله لأن يكون من الركائز الأساسية للمنتخب المغربي الذي لعب نهائيات كأس العالم 1998، تحت قيادة المدرب الفرنسي هنري ميشيل.

وخاض السلامي تجربة احترافية ناجحة بتركيا، في صفوف نادي بشيكتاش، تحت إمرة المدرب الويلزي جون بنيامين توشاك، والذي لعب له بين 1998 و2001 ما مجموعه 52 مباراة.

وختم السلامي مشواره كلاعب في المغرب في 2004، بعد أن لعب موسما رفقة الرجاء وموسمين رفقة المغرب الفاسي.

مسيرة السلامي في مجال التدريب

بدأ مشواره التدريبي بفريق الرجاء، كمدرب لفريق الشبان ثم كمدرب مساعد في الفريق الأول. انتقل بعد ذلك لتدريب اتحاد تواركة ثم نادي حسنية أكادير.

بداية تألق السلامي كمدرب كان رفقة الدفاع الجديدي، وانضم بعد ذلك للطاقم الرباعي الذي درب منتخب المغرب بين عامي 2009 و2010، رفقة المدربين الحسين عموتة، حسن مومن وعبد الغني بناصري.

درب بين عامي 2012 و2014 نادي الفتح الرباطي، وحقق معه وصافة بطولة الدوري المغربي لكرة القدم 2011–12 التي فاز بها المغرب التطواني.

ثم تولى السلامي بعد ذلك تدريب أندية حسنية أكادير والفتح الرياضي والدفاع الحسني الجديدي، ثم منتخب المغرب للشباب والرجاء، قبل أن يعود مجددا للفتح الرباطي الذي قاده لاحتلال المركز السابع في الدوري المغربي الموسم المنصرم.

أبرز إنجازات السلامي

إنجازاته كلاعب للأولمبيك البيضاوي: الدوري المغربي لكرة القدم 1993-94.

كأس العرش: 1991–92.

البطولة العربية للأندية الفائزة بالكؤوس: 1991، 1992، 1993.

- مع الرجاء الرياضي: الدوري المغربي لكرة القدم 1995-96، 1996-97، و1997-98.

كأس العرش: 1995–96.

دوري أبطال إفريقيا: 1997.

- مع بشيكتاش التركي: كأس أتاتورك 2000.

إنجازات السلامي كمدرب

الرجاء الرياضي: الدوري المغربي لكرة القدم 2019-2020.

مع منتخب المغرب المحلي: بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2018.

المصدر: RT