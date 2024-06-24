ميسي في عيد ميلاده الـ37.. الكشف عن هوية الشخص الذي يحلم بالتقاط صورة معه

يحتفل الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين بعيد ميلاده الـ37 وبجعبته 37 رقما قياسيا مع إمكانية إضافة المزيد خلال مشاركته الحالية في بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة بالولايات المتحدة

وكشف ميسي خلال مقابلة أجراها مع شبكة ESPN Argentina، أنه معجب كبير بكرة السلة.



وقال خلال المقابلة:"لقد طلب مني الكثير من الصور.. لكن لماذا لا يمكنني الحصول على صورة مع جوردان؟ إنه أعظم شخص موجود".

ويعد مايكل جوردان (58 عاما) من أبرز لاعبي كرة السلة في أمريكا والعالم أجمع، واعتزل جوردان لعب كرة السلة بشكل نهائي عام 2003، بإحرازه 32.292 نقطة خلال مشواره.

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واستهل ميسي مسيرته الكروية كلاعب محترف في صفوف برشلونة منذ 2004 وحتى 2021 ليحقق معه كل الجوائز الفردية والجماعية، أبرزها السداسية التاريخية في 2009 والثلاثية التاريخية الثانية في 2015، لينتقل بعدها إلى باريس سان جيرمان بسبب استحالة تجديد عقده مع النادي الكتالوني لمشكلاته الاقتصادية.

ولعب في فرنسا حتى 2023 بعد تتويجه بلقب كأس العالم في قطر 2022 مع الأرجنتين، ليقرر بحسب تصريحاته ختام مسيرته في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

أرقام ميسي القياسية:

-صاحب أكبر عدد من الألقاب الرسمية في التاريخ (44).

-الأكثر حصولا على الكرة الذهبية (8).

-الأكثر حصولا على الحذاء الذهبي (6).

-دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفته أفضل هداف في سنة تقويمية (91 هدفا في عام 2012).

-الأكثر خوضا لمباريات بقميص الأرجنتين ومع منتخب بأمريكا الجنوبية (183).

-صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة مع الأرجنتين ومع منتخب بأمريكا الجنوبية (108).

-هداف الأرجنتين في نهائيات كأس العالم (13 هدفا).

-أول أرجنتيني يسجل في أربع نهائيات لكأس العالم (2006، 2014، 2018 و2022).

-أصغر لاعب أرجنتيني يسجل في كأس العالم: 18 سنة و357 يوما.

-الهداف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال (31).

-شارك في أكبر عدد من نهائيات كأس العالم (5، متعادلا مع الإيطالي جيانلويجي بوفون والألماني لوثار ماتيوس والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكيين أنطونيو كارباخال ورافا ماركيز وأندريس جواردادو وجييرمو أوتشوا).

-الأكثر مشاركة في كأس العالم (26 مباراة).

-صاحب أكبر عدد من الدقائق في نهائيات كأس العالم (2,314).

-أكثر لاعب حمل شارة الكابتن في كأس العالم (19).

-صاحب أكبر عدد من الأهداف + التمريرات الحاسمة في كأس العالم (13+8).

-الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية مرتين في كأس العالم (2014 و2022).

-أكثر اللاعبين حصولا على جائزة لاعب المباراة ببطولة كأس العالم (14 مرة).

-الوحيد الذي سجل في دور المجموعات، دور الـ16، ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي من نفس النسخة من كأس العالم.

-الوحيد الذي سجل في نهائيات كأس العالم عندما كان في سن أقل من 20 عامًا أو في العشرينات أو في الثلاثينات من العمر.

-صاحب أطول فاصل زمني بين هدفه الأول في كأس العالم والأخير له (16 سنة و6 أشهر ويومين).

-أكثر اللاعبين الذين سجلوا الهدف الأول في إحدى مباريات كأس العالم في أكبر عدد من المناسبات (8).

-القائد الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في المباراة النهائية بكأس العالم (2).

-خاض أكبر عدد من المباريات في كوبا أمريكا (35).

-قدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في كوبا أمريكا (17).

-اللاعب الأجنبي الحاصل على أكبر عدد من ألقاب الدوري الإسباني (10).

-أفضل هداف على الإطلاق مع نفس الفريق (672 هدفا مع برشلونة).

-الهداف التاريخي لليغا الإسبانية (474 هدفا).

-الهداف التاريخي للكلاسيكو الإسباني (26 هدفاً).

-صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة في موسم واحد من الدوري الإسباني: 50 هدفا في موسم (2011-12).

-صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد من الدوري الإسباني، 21 تمريرة في موسم (2019/20).

-صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في الليجا الإسبانية (193).

-الأكثر تسجيلا للهاتريك في الدوري الإسباني (36).

-أكثر اللاعبين تسجيلا لأهداف في مباريات متتالية بالدوري الإسباني (21، في موسم 2012-13).

-أكثر اللاعبين حصولا على جائزة البيتشيتشي كهداف لليغا (8).

-أفضل هداف على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا مع نفس النادي (120 هدفا مع برشلونة).

-سجل أهدافا في أكبر عدد من الأندية في دوري أبطال أوروبا (40 فريقا).

-احتاج لأقل عدد من المباريات ليسجل 100 هدف في دوري أبطال أوروبا (123 مباراة).

المصدر: RT+ وسائل إعلام





