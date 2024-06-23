كوكوريلا يرفض فكرة العودة إلى برشلونة ويثير الجدل حول موقفه من الانضمام لريال مدريد

صرح الإسباني مارك كوكوريلا ظهير فريق تشيلسي الإنجليزي بأنه لا يفكر في العودة إلى برشلونة، مثيرا التكهنات حول موقفه من الانتقال إلى غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويرتبط مارك كوكوريلا، البالغ من العمر 25 عاما، بعقد مع نادي تشيلسي يمتد حتى عام 2028.

وقال كوكوريلا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أفكر في العودة إلى برشلونة، هذا الأمر لا يخطر ببالي. أعتقد أن ذلك أصبح من الماضي. لا أحد يعرف ما قد يحدث، لكني لا أفكر في ذلك".

وأضاف: "لقد مررت بسنوات صعبة في تشيلسي، لكني سعيد وعائلتي تشعر بالراحة هناك".

إقرأ المزيد

وبخصوص احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد في الماضي، علق قائلا: "كانت هناك بعض الشائعات، لكني لا أعرف الكثير عنها، أحاول ألا أستمع لمثل هذه الأمور، لأن ذلك قد يصيبني بالجنون".

يذكر أن كوكوريلا شارك مع منتخب إسبانيا في مباراتي كرواتيا (3-0) وإيطاليا (1-0) ضمن الجولتين الأولى والثانية على الترتيب من دور المجموعات في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، الجارية حاليا في ألمانيا.

المصدر: وسائل إعلام