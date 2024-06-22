"دراغو" يحسم "الموقعة" الروسية في السعودية.. فيديو

تفوق الروسي ألكسندر فولكوف على مواطنه سيرغي بافلوفيتش في النزال الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن "UFC" للفنون القتالية المختلطة "MMA"، في العاصمة السعودية الرياض.

وتمكن المقاتل ألكسندر فولكوف الملقب بـ"دراغو"، وذلك تيمنا بالسويدي دولف لندغرين الذي لعب دور الملاكم السوفيتي إيفان دراغو في فيلم "روكي - 4"، من الفوز على سيرغي بافلوفيتش بالنقاط باجماع قرار الحكام (30-27، 30-27، 29-28).

Sergei Pavlovich shoved Alexander Volkov after their fight 👀 #UFCSaudiArabiapic.twitter.com/UbzcEcQl39 — ESPN MMA (@espnmma) June 22, 2024

إقرأ المزيد

وحقق ألكسندر فولكوف (35 عاما) بذلك انتصاره الـ38 في مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 24 بالضربة القاضية، مقابل 10 هزائم.

مني سيرغي بافلوفيتش (32 عاما) بالهزيمة الثالثة خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 18 انتصارا.

المصدر: RT