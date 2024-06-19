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وسط صيحات الله أكبر بموسكو.. مقاتل روسي أمريكي سابقا يعتنق الإسلام (فيديو)

الرياضة

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اعتنق البطل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة "MMA"، جيف مونسون، حامل الجنسية الروسية والأمريكية سابقا، الإسلام في العاصمة موسكو.

ونشر مدير معهد الدراسات السياسية، سيرغي ماركوف، صاحب قناة التلغرام "منطق ماركوف" مقطع فيديو، وعلق عليه: " جيف مونسون اعتنق الإسلام وسط صيحات حماسية الله أكبر! في موسكو".

يذكر أن جيف مونسون ولد يوم 19 يناير 1971 في مدينة سانت باول عاصمة ولاية مينيسوتا الأمريكية.

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وهو بطل العالم في رياضة جيو جيتسو وأحد نجوم رياضة الفنون القتالية المختلطة سابقا، قضى معظم حياته المهنية تحت العلم الأمريكي، لكنه أعلن في مارس 2013 عن استعداده لتغيير جنسيته إلى الروسية.

وفي عام 2018، حصل مونسون على جواز سفر روسي، وفي سبتمبر من نفس العام تم انتخابه لعضوية مجلس نواب منطقة في مدينة كراسنوغورسك بمقاطعة موسكو.

وانتقل مونسون في العام 2020 إلى أوفا وافتتح مدرسة للجوجيتسو والمصارعة هناك، وفي سبتمبر 2023 أصبح نائبا في برلمان جمهورية باشكيريا الروسية عن حزب "روسيا الموحدة".

المصدر: "t.me/logikamarkova" 

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