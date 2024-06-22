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بلجيكا تداوي جراحها على حساب رومانيا في "يورو 2024".. فيديو

الرياضة

بلجيكا تداوي جراحها على حساب رومانيا في
AP /Martin Meissner
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انتزع منتخب بلجيكا فوزا ثمينا من نظيره الروماني (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، في ألمانيا.

ووقع على ثنائي "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين، يوري تيليمانس وكيفين دي بروين في الدقيقتين (2، 80) على الترتيب، من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "راين إينرجي ستاديون - Rhein Energie Stadion" بمدينة كولون.

واستعاد منتخب بلجيكا بهذا الفوز، توازنه، بعد الهزيمة المفاجئة التي مني بها أمام نظيره السلوفاكي (0-1) مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب "دويتشه بنك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت، في مستهل مشواره في "يورو 2024"، لينعش آماله في بلوغ دور الـ16 للبطولة.

بينما تعرض منتخب رومانيا للهزيمة الأولى، بعد فوزه على نظيره الأوكراني (3-0) يوم الاثنين الماضي أيضا، في ملعب "أليانز أرينا - Allianz Arena" بمدينة ميونخ.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الخامسة (E) بعد الجولة الثانية لبطولة "يورو 2024":

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1- رومانيا – 3 نقاط

2- بلجيكا – 3 نقاط

3- أوكرانيا – 3 نقاط

3- سلوفاكيا – 3 نقاط

المصدر: RT 

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