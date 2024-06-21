"ألعاب بريكس 2024".. روسيا تحتكر منصة التتويج في الجمباز الفني (فيديو)

احتكرت سيدات روسيا منصة التتويج للجمباز الفني اليوم الجمعة، وذلك ضمن فعاليات دورة "ألعاب بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وأحرزت لالا كرامارينكو الميدالية الذهبية في منافسات التمارين الفردية للجمباز الفني "الإيقاعي"، بعد أن احتلت المركز الأول برصيد (143.750) نقطة، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها ماريا بوريسوفا، التي احتلت المركز الثاني برصيد (142.600) نقطة.

بينما حصلت الروسية الثالثة ديانا تشوغونيخينا على الميدالية البرونزية، برصيد (142.150) نقطة.

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يذكر أن فعاليات دورة "ألعاب بريكس 2024" المقامة حاليا في مدينة قازان ستختتم يوم الأحد المقبل.

المصدر: RT