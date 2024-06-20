"ألعاب بريكس 2024".. حصاد اليوم الثامن

حصد المنتخب الروسي 46 ميدالية في اليوم الثامن من فعاليات دورة "ألعاب بريكس 2024"، المقامة حاليا في مدينة قازان عاصمة جمهورية تترستان الروسية، وتستمر حتى 23 يونيو الجاري.

وأحرزت روسيا 21 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية إضافة إلى 11 ميدالية برونزية، لتعزز صدارتها في الترتيب العام برصيد 358 ميدالية (177 ميدالية ذهبية، و107 ميداليات فضية، 74 ميدالية برونزية)، لتضمن بذلك المركز الأول في الدورة التي ستختتم يوم الأحد المقبل.

ويحتل منتخب بيلاروس المركز الثاني برصيد 160 ميدالية (34 ذهبية، 56 فضية، 70 برونزية)، ومن ثم الصين في المرتبة الثالثة برصيد 46 ميدالية فقط (17 ذهبية، 17 فضية، 12 برونزية).

بينما تشغل مصر المركز الـ18 في الترتيب العام برصيد 5 ميداليات فقط (فضية واحدة إضافة إلى 4 ميداليات برونزية)، كما حصلت الكويت على ميدالية فضية، وسوريا على ميداليتين برونزيتين، ونالت الإمارات ميدالية برونزية واحدة.

1- روسيا – 358 ميدالية (177 ذهبية، 107 فضية، 74 برونزية)

2- بيلاروس – 160 ميدالية (34 ذهبية، 56 فضية، 70 برونزية)

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3- الصين – 46 ميدالية (17 ذهبية، 17 فضية، 12 برونزية)

4- أوزبكستان – 47 ميدالية (4 ذهبية، 14 فضية، 29 برونزية)

5- البرازيل – 34 ميدالية (4 ذهبية، 13 فضية، 17 برونزية)

6- إيران – 29 ميدالية (4 ذهبية، 10 فضية، 15 برونزية)

7- أذربيجان – 17 ميدالية (4 ذهبية، 5 فضية، 8 برونزية)

8- الهند – 16 ميدالية (1 ذهبية، 3 فضية، 12 برونزية)

9- منغوليا – 8 ميداليات (1 ذهبية، 1 فضية، 6 برونزية)

10 أرمينيا – 7 ميداليات (ميدالية ذهبية، 6 ميداليات برونزية).

المصدر: RT