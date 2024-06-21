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راتب مذهل.. اتحاد جدة يحاول إقناع بيولي بخلافة غاياردو

الرياضة

راتب مذهل.. اتحاد جدة يحاول إقناع بيولي بخلافة غاياردو
@ittihad
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يبحث نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مدرب جديد لقيادة "العميد" خلفا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المتوقع رحيله خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتبقى تسوية مستحقاته المالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نادي اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب نادي ميلان السابق، لقيادة "العميد" في الموسم المقبل (2024-2025).

وقال الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه على موقع "إكس"، إن الاتحاد عرض عقدا على ستيفانو بيولي حتى عام 2026، مع خيار التجديد لموسم واحد.

وذكر شيرا أن نادي الاتحاد عرض على بيولي راتبا مذهلا، من أجل إقناع المدرب الذي رفض عرضين من أندية أوروبية خلال الفترة الأخيرة.

كما قال الإعلامي الإيطالي الآخر فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، إن ستيفانو بيولي جاء على رأس قائمة مختصرة لنادي الاتحاد، حدد فيها 3 مدربين لاختيار أحدهم، لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة الاتحاد ستحسم الأمر بين المرشحين الثلاثة، وترى أن بيولي هو الأفضل بين المرشحين الثلاثة.

واختتم: "غاياردو سيرحل رسميا عن الاتحاد".

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وكان رئيس نادي الاتحاد الجديد، لؤي ناظر، قد علق على مستقبل غاياردو، قائلا: "بدأنا البحث عن مدرب جديد خلال الفترة المقبلة، وهناك 3 مرشحين لتولي المهمة الفنية، ولا يمكنني الحديث عن هذه الأمور حاليا".

وبحسب المصادر الصحفية، فإن نادي الاتحاد عرض على بيولي، مدرب ميلان السابق، راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو من أجل قيادة "العميد" خلفا لمارسيلو غاياردو في الفترة المقبلة.

المصدر: وسائل إعلام 

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