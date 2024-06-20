نهائي مبكر بين إسبانيا وإيطاليا اليوم في "يورو 2024".. التشكيلة والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الخميس، صوب ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة غلسنكيرشن الألمانية، الذي سيكون مسرحا لمباراة القمة بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا حامل اللقب.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السلوفيني، سلافكو فينتشيتش، صفارة بداية هذه المباراة الهامة، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "فيلتينس ارينا - Veltins Arena" بمدينة غلسنكيرشن، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الثانية (B).

سيبدأ المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي (63 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة "الآدزوري":

23- أوناي سيمون

2- داني كارفاخال

3- روبين لو نورماند

14- إيميريك لابورت

24- مارك كوكوريلا

20- بيدرو غونزاليس لوبيز

16- رودريغو هيرنانديز

8- فابيان رويز

19- لامين يامال

7- ألفارو موراتا

17- نيكو ويليامز.

🔵 رسمياً : التشكيلة الأساسية



✅ سيمون ، نورماند لابورت كوكوريا كارفخال ، رودري فابيان رويز بيدري ، الفاروا موراتا نيكو لامين يامال



✍🏻| #EURo2024 | 🟨🟥 pic.twitter.com/KJKeHioQB7 — منتخب إسبانيا (@spain_national) June 20, 2024

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي (65 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "لا فوريا روخا":

1- جيانلويجي دوناروما

2- جيوفاني دي لورينزو

23- أليساندرو باستوني

5- ريكاردو كالافيوري

3- فيديريكو ديماركو

7- دافيد فراتسي

18- نيكولو باريلا

8- جورجينهو

10- لورينزو بيليغريني

14- فيدريكو كييزا

9- جيانلوكا سكاماكا.

وبدأ منتخب إسبانيا غمار نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كاس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، بفوز ساحق على نظيره الكرواتي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، ويتصدر قائمة المجموعة برصيد 3 نقاط.

كما استهل منتخب إيطاليا مشوار الدفاع عن اللقب، بالفوز على نظيره الألباني بهدفين مقابل هدف واحد، يوم السبت الماضي أيضا، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك - Signal Iduna Park" بمدينة دورتموند.

ترتيب منتخبات المجموعة الثانية (B) بعد تعادل كرواتيا وألبانيا (2-2) يوم أمس الأربعاء، في الجولة الثانية:

1- إسبانيا – 3 نقاط

2- إيطاليا – 3 نقاط

3- ألبانيا – نقطة واحدة

4- كرواتيا – نقطة واحدة.

تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا:

وتعد مباراة القمة الأوروبية بين منتخب إيطاليا أمام منتخب إسبانيا هي الأكثر حدوثا في بطولة الأمم الأوروبية، حيث تقابل المنتخبان في 7 لقاءات، على مدار تاريخ البطولة منذ انطلاقها، حيث التقيا سابقا في نسخ 1980، 1988، 2008، 2012 مرتين، 2016، 2020 في المباراة النهائية.

باستثناء ركلات الترجيح، خسرت إيطاليا مرة واحدة فقط من مبارياتها الـ10 الأخيرة ضد إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم (فوز 4 تعادل 5)، وجاءت تلك الهزيمة الوحيدة في نهائي يورو 2012.

بينما فاز منتخب إسبانيا في آخر مباراتين أمام إيطاليا، وكلاهما في دوري الأمم الأوروبية، ولم يتمكن الماتادور الإسباني أبدا من تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية ضد "الآزوري".

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في "يورو 2024":

في روسيا، يمكن متابعة هذه المباراة عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة مباريات "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت قناة "beIN Sports HD 1 Max" لبث مواجهة اليوم.

ويمكن كذلك متابعة مباراة المنتخبين الإسباني والإيطالي في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على القنوات التالية حول العالم:

Sony Sports Network

Sport Klub

Markíza

‏Apollo IKS

‏Sky Sport

‏MTVA

ProTV

HRT

BHRT

BNT

Nova

CT Sport

RTBF

RTVE

SSR

SRG

Sport TV

TVI

SIC

RTP

NPO

TVP

‏TF1

قناة beIN Sports HD 1 Max

Match! TV

المصدر: RT + وكالات