نهائي مبكر بين إسبانيا وإيطاليا اليوم في "يورو 2024".. التشكيلة والقنوات الناقلة
تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الخميس، صوب ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة غلسنكيرشن الألمانية، الذي سيكون مسرحا لمباراة القمة بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا حامل اللقب.
ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السلوفيني، سلافكو فينتشيتش، صفارة بداية هذه المباراة الهامة، في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "فيلتينس ارينا - Veltins Arena" بمدينة غلسنكيرشن، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الثانية (B).
سيبدأ المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي (63 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة "الآدزوري":
23- أوناي سيمون
2- داني كارفاخال
3- روبين لو نورماند
14- إيميريك لابورت
24- مارك كوكوريلا
20- بيدرو غونزاليس لوبيز
16- رودريغو هيرنانديز
8- فابيان رويز
19- لامين يامال
7- ألفارو موراتا
17- نيكو ويليامز.
🔵 رسمياً : التشكيلة الأساسية— منتخب إسبانيا (@spain_national) June 20, 2024
✅ سيمون ، نورماند لابورت كوكوريا كارفخال ، رودري فابيان رويز بيدري ، الفاروا موراتا نيكو لامين يامال
✍🏻| #EURo2024 | 🟨🟥 pic.twitter.com/KJKeHioQB7
بينما اختار المدير الفني للمنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي (65 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منتخب "لا فوريا روخا":
1- جيانلويجي دوناروما
2- جيوفاني دي لورينزو
23- أليساندرو باستوني
5- ريكاردو كالافيوري
3- فيديريكو ديماركو
7- دافيد فراتسي
18- نيكولو باريلا
8- جورجينهو
10- لورينزو بيليغريني
14- فيدريكو كييزا
9- جيانلوكا سكاماكا.
Our boys to take on Spain! 📋 🇮🇹#ESPITA#EURO2024#Azzurri#VivoAzzurropic.twitter.com/ofHE1N9bKz— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 20, 2024
وبدأ منتخب إسبانيا غمار نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كاس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، بفوز ساحق على نظيره الكرواتي (3-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، ويتصدر قائمة المجموعة برصيد 3 نقاط.
كما استهل منتخب إيطاليا مشوار الدفاع عن اللقب، بالفوز على نظيره الألباني بهدفين مقابل هدف واحد، يوم السبت الماضي أيضا، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك - Signal Iduna Park" بمدينة دورتموند.
ترتيب منتخبات المجموعة الثانية (B) بعد تعادل كرواتيا وألبانيا (2-2) يوم أمس الأربعاء، في الجولة الثانية:
1- إسبانيا – 3 نقاط
2- إيطاليا – 3 نقاط
3- ألبانيا – نقطة واحدة
4- كرواتيا – نقطة واحدة.
تاريخ مواجهات إسبانيا وإيطاليا:
وتعد مباراة القمة الأوروبية بين منتخب إيطاليا أمام منتخب إسبانيا هي الأكثر حدوثا في بطولة الأمم الأوروبية، حيث تقابل المنتخبان في 7 لقاءات، على مدار تاريخ البطولة منذ انطلاقها، حيث التقيا سابقا في نسخ 1980، 1988، 2008، 2012 مرتين، 2016، 2020 في المباراة النهائية.
باستثناء ركلات الترجيح، خسرت إيطاليا مرة واحدة فقط من مبارياتها الـ10 الأخيرة ضد إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم (فوز 4 تعادل 5)، وجاءت تلك الهزيمة الوحيدة في نهائي يورو 2012.
بينما فاز منتخب إسبانيا في آخر مباراتين أمام إيطاليا، وكلاهما في دوري الأمم الأوروبية، ولم يتمكن الماتادور الإسباني أبدا من تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية ضد "الآزوري".
القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإيطاليا في "يورو 2024":
في روسيا، يمكن متابعة هذه المباراة عبر قناة "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية المفتوحة.
تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة مباريات "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخصصت قناة "beIN Sports HD 1 Max" لبث مواجهة اليوم.
ويمكن كذلك متابعة مباراة المنتخبين الإسباني والإيطالي في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على القنوات التالية حول العالم:
Sony Sports Network
Sport Klub
Markíza
Apollo IKS
Sky Sport
MTVA
ProTV
HRT
BHRT
BNT
Nova
CT Sport
RTBF
RTVE
SSR
SRG
Sport TV
TVI
SIC
RTP
NPO
TVP
TF1
قناة beIN Sports HD 1 Max
Match! TV
المصدر: RT + وكالات