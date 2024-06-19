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"بلا دليل".. السلطات البولندية تتهم روسيا بتعطيل بث بطولة يورو 2024

الرياضة

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اتهمت بولندا قراصنة روس بتعطيل بث بطولة أمم أوروبا 2024 في البلاد، وجاء ذلك خلال مقابلة مع وزير الرقمنة البولندي بافيل أولشفسكي، لمحطة راديو RMF FM.

وقال أولشفسكي:"لقد كان هجوم DDOS هذا يهدف إلى إغلاق خدمة تسمح للمواطنين البولنديين بمشاهدة البث عبر الإنترنت".

AFP
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وتابع الوزير البولندي: "كل الأدلة تؤدي إلى روسيا".

وبحسب الوزير البولندي، فإن هجوم القراصنة بدأ فور إطلاق صافرة البداية لمباراة بولندا أمام هولندا التي أقيمت الأحد الماضي، ولم يقدم أولشفسكي أي دليل على التدخل الروسي.

وقد خسر المنتخب البولندي أمام هولندا في المباراة الأولى من دور المجموعات ليورو 2024 بنتيجة 1-2.

وسيستعد البولنديون لمواجهة منتخب النمسا يوم الجمعة المقبل، عند الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.

المصدر: RMF

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