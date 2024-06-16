صلاح يوجه رسالة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى

هنأ النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى الذي يصادف 16 يونيو في عدة دول عربية.

وكتب صلاح عبر حسابه في منصة "إكس": "كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا".

كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا ❤️ — Mohamed Salah (@MoSalah) June 16, 2024

ويقضي صلاح حاليا فترة إجازة قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

ولم يتحدد بعد بشكل رسمي ما إن كان صلاح سيستمر مع ليفربول الذي يرتبط معه بعقد حتى صيف العام المقبل أم سيرحل عنه.

وفي حال رحيله، فإن وجهة النجم المصري المقبلة ستكون على الأرجح في الدوري السعودي.

المصدر: RT