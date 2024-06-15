سويسرا تفتتح مشوارها في كأس أوروبا 2024 بفوز ثمين على هنغاريا

حققت سويسرا بداية مثالية في كأس أوروبا لكرة القدم 2024 بفوزها على هنغاريا 3-1 اليوم السبت في الجولة الأولى للمجموعة الأولى فلحقت بألمانيا المضيفة التي سحقت اسكتلندا 5-1 افتتاحا.

وسجل أهداف المنتخب السويسري، كوادوو دواه في الدقيقة 12، ميشال أبيشر (45) وبريل إمبولو (90+3)، فيما وقع بارناباش فارغا (66) هدف هنغاريا.

ورفعت سويسرا رصيدها إلى ثلاث نقاط في وصافة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف وراء ألمانيا التي قدمت أداء مميزا أمام اسكتلندا في افتتاح البطولة القارية أمس الجمعة في ميونخ.

وتلتقي سويسرا مع اسكتلندا الأربعاء المقبل، فيما تخوض هنغاريا مباراة صعبة أمام ألمانيا في اليوم ذاته.

المصدر: RT