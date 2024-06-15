ميسي يقود الأرجنتين للفوز برباعية على غواتيمالا

قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى فوز ودي على نظيره الغواتيمالي 4-1 السبت في ميريلاند، ضمن آخر الاستعدادات لبطولة "كوبا أمريكا" التي تنطلق في 20 يونيو الجاري في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من التأخر أولا بهدف المدافع ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرمى منتخبه في الدقيقة الرابعة، عادل ميسي سريعا (12) وأضاف لاوتارو مارتينيز الثاني من ركلة جزاء (39) مهديا التقدم للأرجنتين قبل نهاية الشوط الأول.

All from Argentina's 🇦🇷 4-1 win over Guatemala in international friendly.



✨ Highlights of all goals and other details from the match: Lisandro own goal, Messi brace ⚽⚽ and assist 🅰️, Lautaro brace ⚽⚽ and Di Maria assist 🅰️. pic.twitter.com/OT51xR8nJR — ARG Soccer News ™ 🇦🇷⚽⭐️⭐️⭐️🏆 (@ARG_soccernews) June 15, 2024

وعاد لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 66 ليسجل الثالث من صناعة ميسي، قبل أن يختم الأخير الرباعية في الدقيقة 77.

وتبدأ الأرجنتين حاملة اللقب مشوارها في كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" ضد كندا في 20 يونيو ضمن المجموعة الأولى التي تضم البيرو وتشيلي.

ومن أصل 16 منتخبا، تشارك ستة من منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في النسخة الـ48 من كأس أمريكا الجنوبية، وهي بنما وكندا وكوستاريكا والولايات المتحدة، إضافة الى المكسيك وجامايكا.

المصدر: وكالات