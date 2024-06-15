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ميسي يقود الأرجنتين للفوز برباعية على غواتيمالا

الرياضة

ميسي يقود الأرجنتين للفوز برباعية على غواتيمالا
AP
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قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى فوز ودي على نظيره الغواتيمالي 4-1 السبت في ميريلاند، ضمن آخر الاستعدادات لبطولة "كوبا أمريكا" التي تنطلق في 20 يونيو الجاري في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من التأخر أولا بهدف المدافع ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرمى منتخبه في الدقيقة الرابعة، عادل ميسي سريعا (12) وأضاف لاوتارو مارتينيز الثاني من ركلة جزاء (39) مهديا التقدم للأرجنتين قبل نهاية الشوط الأول.

وعاد لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 66 ليسجل الثالث من صناعة ميسي، قبل أن يختم الأخير الرباعية في الدقيقة 77.

وتبدأ الأرجنتين حاملة اللقب مشوارها في كأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" ضد كندا في 20 يونيو ضمن المجموعة الأولى التي تضم البيرو وتشيلي.

ومن أصل 16 منتخبا، تشارك ستة من منطقة الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في النسخة الـ48 من كأس أمريكا الجنوبية، وهي بنما وكندا وكوستاريكا والولايات المتحدة، إضافة الى المكسيك وجامايكا.

المصدر: وكالات

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