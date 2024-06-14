رسميا.. باريس سان جيرمان يضم الحارس الروسي سافونوف

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة ضم حارس المرمى الروسي الدولي ماتفي سافونوف من كراسنودار.

وقال النادي الباريسي في بيان: "يسر باريس سان جيرمان أن يعلن أن حارس المرمى ماتفي سافونوف البالغ من العمر 25 عاما، وقع مع النادي حتى عام 2029".

Paris Saint-Germain is delighted to announce that 25-year-old goalkeeper Matvey Safonov has signed for the club until 2029.



Welcome to Paris, Matvey. 🔴🔵#WelcomeSafonov — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 14, 2024

وبحسب تقارير إعلامية فإن مبلغ انتقال الحارس الروسي بلغ نحو 20 مليون يورو.

The first photos of Matvey as a Paris Saint-Germain player! 📸🔴🔵#WelcomeSafonovpic.twitter.com/qLjoBlcS33 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 14, 2024

وسافونوف هو خريج أكاديمية نادي كراسنودار، ولعب مع الفريق 175 مباراة حافظ في 53 منها على شباكه نظيفة.

على الصعيد الدولي، خاض سافونوف 14 مباراة مع المنتخب الروسي.

وكان النادي الباريسي استغنى عن حارسي مرمى بنهاية الموسم المنصرم، وهما كيلور نافاس وألكسندر لوتيلييه.

ويتواجد حاليا في صفوف الفريق الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والثنائي الإسباني أرناو تيناس وسيرجيو ريكو.

المصدر: sportbox