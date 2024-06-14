منتخب إيطاليا يتلقى خبرا سارا قبل مباراته الافتتاحية في كأس أوروبا

سيشارك نيكولو باريلا مع المنتخب الإيطالي حامل اللقب في مباراته الافتتاحية لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم أمام ألبانيا غدا السبت ضمن المجموعة الثانية، حسبما كشف مدربه لوتشانو سباليتي.

وغاب باريلا لاعب وسط إنتر بطل الدوري المحلي، عن المواجهتين الوديتين الأخيرتين لـ"الأتزوري" أمام تركيا والبوسنة والهرسك بسبب إصابة في الفخذ، لكن سباليتي كشف أن ابن الـ27 عاما سيكون حاضرا في مباراة السبت ما لم يتعرض لإصابة جديدة خلال الحصة التدريبية مساء الجمعة.

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وقال سباليتي للصحفيين في دورتموند "لقد فعل كل شيء في التدريب بالأمس. سيشارك في المباريات التي نجريها ضمن التمارين في وقت لاحق اليوم وسنأخذ ذلك في الاعتبار. وسننتظر ما يشعر به لأنه عانى من مشكلة مماثلة في الماضي".

وتابع "ومع ذلك، كل ما رأيناه مساء أمس يشير إلى أنه سيكون متاحا غدا".

وكان باريلا ضمن تشكيلة المنتخب الإيطالي الذي أحرز اللقب القاري قبل ثلاثة أعوام، كما يدخل إلى النسخة الحالية عقب موسم مميز مع فريقه إنتر.

المصدر: أ ف ب