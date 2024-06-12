يوفنتوس يتعاقد رسميا مع المدرب تياغو موتا

أعلن يوفنتوس ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء تعيين تياغو موتا مدربا جديدا للفريق خلفا لماسيميليانو أليغري المقال.

وقال النادي الأكثر تتويجا في إيطاليا في بيان "رسميا، مدرب يوفنتوس القادم سيكون تياغو موتا"، موضحا أن لاعب الوسط الإيطالي الدولي السابق البرازيلي الأصل وقع عقدا مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2027.

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Let's welcome our new head coach, Thiago Motta! ⚪⚫ — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 12, 2024

ومن جانبه، قال موتا عن تعاقده مع فريق "السيدة العجوز": "أنا سعيد حقا ببداية تجربة جديدة على رأس فريق عظيم مثل يوفنتوس".

وأضاف: "طموحي هو الحفاظ على مكانة يوفنتوس في المقدمة دائما وإسعاد الجماهير".

وبذلك خلف موتا سلفه المقال من منصبه ماسيميليانو أليغري.

ولعب موتا (41 عاما) لأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد وجنوى وإنتر وباريس سان جيرمان قبل أن يستهل مشواره التدريبي في فريق تحت 19 عاما للنادي الباريسي ثم الانتقال للعمل في أندية جنوى وسبيزيا وأخيرا بولونيا.

وكان موتا يتولى منذ 2022 تدريب بولونيا وقاده إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه في نهاية الموسم الحالي بإنهائه في المركز الخامس.

المصدر: وكالات