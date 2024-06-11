تصفيات مونديال 2026.. السودان يستعيد صدارة المجموعة الثانية من السنغال

استعاد السودان صدارة المجموعة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 من السنغال، وذلك بفوزه يوم الثلاثاء على مضيفتها وجارتها جنوب السودان 3-0 في الجولة الرابعة.

ودخل منتخب السودان مباراة الثلاثاء وهو في المركز الثاني بعد فوز السنغال على مضيفتها موريتانيا 1-0 الأحد الماضي، لكنه استعاد الصدارة بفارق نقطتين عن أبطال إفريقيا لعام 2021 بعدما حقق انتصاره الثالث بفضل أهداف والي الدين خضر في الدقيقة "3+45"، وياسر مزمل (51)، ومحمد عبد الرحمن يوسف الغربال (78).

ويتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات التسع في التصفيات الإفريقية بحسب النظام الجديد لكأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخبا عوضا عن 32، فيما تخوض أفضل أربعة منتخبات وصيفة ملحقا بينها لتحديد من سيخوض الملحق الدولي.

وتتوقف التصفيات الإفريقية حتى مارس 2025 حين يلعب السودان على أرضه مع السنغال في مباراة هامة جدا للمنتخبين اللذين يواجهان منافسة أيضا من جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تحتل المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب العربي المتصدر بعد فوزها الأحد بهدف نظيف على توغو الرابعة (3 نقاط).

المصدر: وكالات