رسميا.. مهاجم إسبانيا السابق توريس مدربا لرديف أتلتيكو مدريد

أعلن أتليتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعيين المهاجم الدولي السابق فرناندو توريس الفائز بلقب كأس العالم سابقا مدربا للفريق الثاني.

وعمل توريس مديرا فنيا لفريق الشباب بأتلتيكو مدريد لمدة 3 مواسم وقادهم للتتويج بالدوري الإسباني مرتين وكأس أبطال أوروبا، إضافة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب موسم 2021-2022.

إقرأ المزيد

وبدأ توريس البالغ 40 عاما، مسيرته مع أتلتيكو مدريد عام 2001 واستمر معهم 6 أعوام قبل الانتقال لليفربول، ثم تشيلسي، فميلان، والعودة لأتلتيكو مدريد عام 2015 ليستمر معهم 3 أعوام.

وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مع النادي اللندني، وكذلك توج بالدوري الأوروبي مع أتليتيكو.

وساعد إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا عامي 2008 و2012 ولقب كأس العالم الوحيد للمنتخب الوطني عام 2010.

المصدر: RT