خليفة الماتادور نادال.. ألكاراز بطلا لـ"رولان غاروس" (فيديو)

توج النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 53 مليون يورو، لأول مرة في تاريخه.

وتمكن كارلوس ألكاراز من الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف، بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفاصيلها كالتالي: (6-3) و(2-6) و(5-7) و(6-1) و(6-2) في مباراة ماراثونية جمعتهما اليوم الأحد، واستمرت لأربع ساعات و20 دقيقة.

وأحرز كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميا، للمرة الأولى في تاريخه، لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، التي تقام على الملاعب الرملية، والثالث ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

وأصبح النجم الإسباني الصاعد (21 عاما) أصغر لاعب يحقق لقب "غراند سلام " على الأرضيات الثلاث "الترابية، العشبية، والصلبة"، حيث توج بكل من بطولة أمريكا المفتوحة في عام 2022، التي تقام على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" الصلبة، وويمبلدون المفتوحة للتنس 2023، التي تقام على الملاعب العشبية، إضافة إلى بطولة فرنسا على ملاعب "رولان غاروس" الرملية 2024.

بينما كان ألكسندر زفيريف، المصنف الرابع عالميا، يمني النفس بتحقيق أول ألقابه في البطولات الأربع الكبرى، في ثاني نهائي كبير له، بعد خسارته أمام النمساوي دومنيك تيم في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة "فلاشينغ ميدوز" 2020.

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وحصل النجم الإسباني على جائزة مالية بلغت 2.4 مليون يورو، مقابل 1.2 مليون يورو للاعب الألماني.

المصدر: RT