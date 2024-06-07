صراع الجبابرة.. خليفة نادال يقهر النجم سينر ويبلغ نهائي رولان غاروس (فيديو)

أطاح الإسباني كارلوس ألكاراز بالإيطالي يانيك سينر، من الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 53 مليون يورو.

وتمكن الماتادور ألكاراز من الفوز على النجم يانيك سينر بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، تفااصيلها كالتالي: (2-6) و(6-3) و(3-6) و(6-4) و(6-3) في مباراة ماراثونية جمعتهما اليوم الجمعة، واستمرت لأربع ساعات و9 دقائق.

وبلغ النجم الإسباني، البالغ من العمر 21 عاما، لأول مرة في تاريخه إلى نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، التي تقام مبارياتها على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وسيكون ألكاراز، الذي يعتبر خليفة لمواطنه النجم رافائل نادال ملك الملاعب الرملية وبطولة "رولان غاروس"، في النهائي بانتظار الفائز من اللقاء الذي يجمع اللاعبين النرويجي كاسبر رود والألماني ألكسندر زفيريف.

وقال ألكاراز عقب المباراة: "عليك أن تجد المتعة من خلال العذاب، هذا هو سر النجاح على الأراضي الترابية في رولان غاروس، مباراة دامت لأربع ساعات وبعض من الدقائق عانيت وتعذبت بها كثيرا، تحدثت مع فريقي وقلت لهم يجب أن نستمتع بالمعاناة".

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وأضاف: "نعم هذه واحدة من أصعب المباريات التي خضتها في مسيرتي، عانيت أمامه (سينر) في 2022 (أمريكا المفتوحة)، وعانيت الآن مرة أخرى للفوز عليه، لديه فريق محنك ومدربين جيدين وأتمنى له الحظ الأوفر وأتمنى خوض العديد من المباريات ضده".

وتابع الماتادور الإسباني: "رأيته يعاني بعض الشيء بعد خسارة المجموعة الثانية وكنت أحاول جاهدا البقاء في المباراة وكلانا كان يبحث عن الأسلحة الجيدة، وتعلمت من مباراة العام الماضي أمام دجوكوفيتش (عندما تعرض لإصابة عضلية وتشنجات في الجسم)، تعلمت كثيرًا مما حدث العام الماضي".

وأتمكارلوس ألكاراز: "كنت أعلم أنه لا يجب أن أفرط بالفوز، وتعلمت المحافظة على رباطة الجأش وحصد كل النقاط الممكنة، الأمر كان غريبا في المجموعة الثالثة ولكن حصدت نقاطا جيدة، أنا سعيد وكنت انتظر اللحظة الحاسمة وحصلت عليها".

المصدر: RT