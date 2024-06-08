شاهد.. أهداف مباراة ألمانيا واليونان

حول المنتخب الألماني تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه اليوناني (2-1) في اللقاء الودي بكرة القدم، الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، في إطار استعداداته لخوض نهائيات "يورو 2024"، على أراضيه.

وأحرز ثنائية "المانشافت" الألماني، كل من المهاجم كاي هافيرتز، ولاعب خط الوسط باسكال غروز، في الدقيقتين (56، 89) على الترتيب.

في حين سجل لاعب خط الوسط اليوناني جيورجيوس ماسوراس هدف بلاده الوحيد، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "بوروسيا بارك _ Borussia-Park" بمدينة مونشنغلادباخ الألمانية.

L’erreur de Manuel Neuer et la Grèce 🇬🇷 qui ouvre le score face à l’Allemagne 🇩🇪. 😳



🎥 @lequipepic.twitter.com/K5HUlKMrOl — Actu Foot (@ActuFoot_) June 7, 2024

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وسيقص منتخب ألمانيا شريط المباراة الافتتاحية لنهائيات النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستقام على أراضيه خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمواجهة نظيره الإسكتلندي يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى (A) التي تضم أيضا منتخبي هنغاريا وسويسرا.

المصدر: RT