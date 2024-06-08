 
مباشر
عاجل
المكتب الحكومي بغزة: ارتفاع عدد ضحايا المجزرة الإسرائيلية في النصيرات إلى 210 قتلى

شاهد.. أهداف مباراة ألمانيا واليونان

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة ألمانيا واليونان
AP /Martin Meissner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpa5

حول المنتخب الألماني تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه اليوناني (2-1) في اللقاء الودي بكرة القدم، الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، في إطار استعداداته لخوض نهائيات "يورو 2024"، على أراضيه.

وأحرز ثنائية "المانشافت" الألماني، كل من المهاجم كاي هافيرتز، ولاعب خط الوسط باسكال غروز، في الدقيقتين (56، 89) على الترتيب. 

في حين سجل لاعب خط الوسط اليوناني جيورجيوس ماسوراس هدف بلاده الوحيد، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب "بوروسيا بارك _ Borussia-Park" بمدينة مونشنغلادباخ الألمانية.

إقرأ المزيد
مدرب البرتغال يكشف للملأ انطباعه عن رونالدو بعد حوار مفتوح
مدرب البرتغال يكشف للملأ انطباعه عن رونالدو بعد حوار مفتوح
إقرأ المزيد
شاهد.. ثلاثية بولندا في مرمى أوكرانيا
شاهد.. ثلاثية بولندا في مرمى أوكرانيا

وسيقص منتخب ألمانيا شريط المباراة الافتتاحية لنهائيات النسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي ستقام على أراضيه خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمواجهة نظيره الإسكتلندي يوم الجمعة 14 يونيو الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى (A) التي تضم أيضا منتخبي هنغاريا وسويسرا.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي