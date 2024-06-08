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شاهد.. ثلاثية بولندا في مرمى أوكرانيا

الرياضة

شاهد.. ثلاثية بولندا في مرمى أوكرانيا
AFP /Wojtek Radwanski
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تغلب المنتخب البولندي على ضيفه الأوكراني (3-1) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، وذلك ضمن استعداداتهما لخوض نهائيات "يورو 2024" في ألمانيا.

ووقع على ثلاثية أصحاب الأرض كل من اللاعبين، سيباستيان فالوكيويتش، وبيوتر زيلينسكي، وتاراس رومانكزوك، في الدقائق (11، 16، 30) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الأوكراني أرتيوم دوفبيك هدف بلاده الوحيد عند الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جرى على الملعب الوطني، بالعاصمة وارسو.

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وسيستهل منتخب بولندا مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمواجهة نظيره الهولندي يوم الأحد 16 يونيو الجاري، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D) التي تضم أيضا منتخبي النمسا وفرنسا.

بينما سيبدأ منتخب أوكرانيا غمار "يورو 2024" بمواجهة نظيره الروماني، يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات المجموعة الخامسة (E) التي تضم أيضا منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا.

المصدر: RT 

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