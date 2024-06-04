نيمار يحسم مستقبله مع الهلال السعودي

حسم النجم البرازيلي نيمار جونيور مصيره مع الهلال السعودي، في ظل الشائعات التي دارت حول إمكانية رحيله في الميركاتو الصيفي.

ورد نيمار على سؤال بشأن إمكانية عودته لناديه القديم سانتوس البرازيلي، هذا الصيف، فقال: "لا توجد فرصة.. إنه مجرد هراء".

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وأضاف عبر قناة "ESPN": "يتبقى عام في عقدي مع الهلال. أحب سانتوس وأتمنى العودة إلى صفوفه يوما ما، لكن كامل تركيزي حاليا مع الهلال".

وختم تصريحاته في هذا الشأن: "أتمنى أن أقدم موسما رائعا بعد التعافي من الإصابة".

ولم يستفد الهلال من نيمار جونيور بعد انضمامه من باريس سان جيرمان في صيف 2023 بسبب إصابة النجم البرازيلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض نيمار البالغ 32 عاما للإصابة خلال مباراة البرازيل ضد أوروجواي في أكتوبر الماضي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

المصدر: "وسائل إعلام"