مبابي يكرر واقعة رونالدو في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن اتجاه الفرنسي كيليان مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد، للسير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

ونشر ريال مدريد، عبر موقع الرسمي، وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا كشف فيه عن تعاقد مع مبابي، في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد إلى خمس سنوات.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، خبير الميركاتو في أوروبا: "مبابي سيرتدي القميص رقم 9 خلال الموسم الجديد مع ريال مدريد، وهو إرث مواطنه كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، وأسطورة الملكي".

🚨 Kylian Mbappé, expected to wear 9️⃣ as shirt number at Real Madrid.



Sources guarantee Kylian or his camp didn’t even ask Real Madrid to get number 🔟 for upcoming season.



Mbappé and Real Madrid respect Luka Modrić who’s staying and extending his contract for next season.… pic.twitter.com/gEPQNia46o — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024

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وأوضح فابريزو، عبر حسابه على موقع "إكس": "مبابي لم يطلب الحصول على الرقم 10 في الموسم المقبل، لأنه يحترم الكرواتي لوكا مودريتش".



وأوضح: "مودريتش سيجدد عقده لمدة موسم وبالتالي سيحتفظ برقمه، ما دفع مبابي لقبول الرقم 9، وعدم الحديث عن قميص النجم الكرواتي من الأساس".



وأفاد: "يمكن لمبابي أن يحصل على رقم 10 في موسمه الثاني، مثلما فعل رونالدو قبل سنوات للحصول على القميص 7 الخاص بالأسطورة الإسبانية راؤول جونزاليس".



يذكر أن رونالدو انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2009، قادما من مانشستر يونايتد، ولكنه ارتدى رقم 9 في البداية، نظرا لوجود غونزاليس الذي منحه قميصه التاريخي قبل الرحيل عن قلعة الملوك.

المصدر: "وسائل إعلام"