التونسية أنس تتخطى تاوسون بسهولة وتعبر إلى ربع نهائي "رولان غاروس"
عبرت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا من دون عناء إلى الدور ربع النهائي لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسون.
وجاء فوز التونسية بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-4 لتعادل أفضل إنجازاتها في البطولة بوصولها لربع النهائي العام الماضي.
Ons to the quarterfinals 🫡— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024
Next up: Coco Gauff 🍿#RolandGarros@Ons_Jabeurpic.twitter.com/7rjspppsK4
وضربت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، موعدا في الدور ربع النهائي مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة.
A revenge of their 2021 clash awaits 🍿#RolandGarrospic.twitter.com/XcbGCchFUw— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2024
وتأهلت غوف، وصيفة "رولان غاروس" 2022، بفوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بنتيجة 6-1 و6-2.
المصدر: @rolandgarros