التونسية أنس تتخطى تاوسون بسهولة وتعبر إلى ربع نهائي "رولان غاروس"

عبرت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا من دون عناء إلى الدور ربع النهائي لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسون.

وجاء فوز التونسية بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-4 لتعادل أفضل إنجازاتها في البطولة بوصولها لربع النهائي العام الماضي.

وضربت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، موعدا في الدور ربع النهائي مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة.

وتأهلت غوف، وصيفة "رولان غاروس" 2022، بفوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بنتيجة 6-1 و6-2.

المصدر: @rolandgarros