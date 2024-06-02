 
مباشر

التونسية أنس تتخطى تاوسون بسهولة وتعبر إلى ربع نهائي "رولان غاروس"

الرياضة

التونسية أنس تتخطى تاوسون بسهولة وتعبر إلى ربع نهائي
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xnul

عبرت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا من دون عناء إلى الدور ربع النهائي لبطولة "رولان غاروس" الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها على الدنماركية كلارا تاوسون.

وجاء فوز التونسية بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-4 لتعادل أفضل إنجازاتها في البطولة بوصولها لربع النهائي العام الماضي.

وضربت وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، موعدا في الدور ربع النهائي مع الأمريكية كوكو غوف المصنفة ثالثة.

وتأهلت غوف، وصيفة "رولان غاروس" 2022، بفوزها على الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو بنتيجة 6-1 و6-2.

المصدر: @rolandgarros

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا