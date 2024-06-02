رئيس "UFC" يرغب بتواجد بوتين ضمن الحضور في أحد عروض المنظمة

تحدث رئيس "UFC" للفنون القتالية الأمريكي دانا وايت عن إمكانية تنظيم أحد عروض المنظمة في روسيا، مبديا رغبته في حضور الرئيس فلاديمير بوتين إلى الحدث في حال تمت إقامته في بلاده.

وعلق وايت خلال مؤتمر صحفي على هامش حدث "UFC 302" الذي أقيم يوم الأحد في نيويورك، عن إمكانية إجراء نزال بطل الوزن الخفيف الروسي إسلام ماخاتشييف ضد الأرمني – الأمريكي أرمان تساروكيان في روسيا: "إقامة معركة ماخاتشييف ضد تساروكيان في روسيا؟.. بالمناسبة، هذه هي بالضبط المعركة التي يتعين علينا الترتيب لها. أنتم جميعا تريدون رؤية هذه المعركة. لو كنت مكان ماخاتشييف الآن، لما فكرت في الانتقال لوزن مختلف، لأن أمامه الآن فرصة خوض هذه المعركة".

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وأضاف: "ولكن بخصوص إقامة هذا النزال في روسيا.. بصراحة، لا أعرف لكننا نود مشاهدة معركة بين إسلام وتساروكيان وسنجريها".

وتابع: "ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان بإمكاننا سياسيا أن نقيم مثل هذا الحدث في روسيا. هل أرغب في أن يحضره بوتين؟ إن زيارة رئيس أي دولة لبطولتنا أمر رائع بالنسبة لنا، وسيكون ذلك شرفا لنا".

وأتم وايت: "بالطبع، إذا أقيمت البطولة في روسيا، فسيكون رئيس البلاد موضع ترحيب كبير في حدثنا".

المصدر: sport.ru