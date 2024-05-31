روما يفسد وداع جيرو لميلان بفوزه بخماسية على "الروسونيري" (فيديو)

أفسد روما وداع المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو لناديه ميلان بالفوز عليه 5-2 في مباراة ودية يوم الجمعة في مدينة بيرث الأسترالية، بعد أيام من إسدال الستار على الدوري الإيطالي.

وسجل لروما الذي حل سادسا في الدوري الإيطالي لاعب الوسط تومازو بالدانتسي (28)، الإنجليزي تامي أبراهام (45+2)، الإسباني أنجلينيو (54)، الأرجنتيني باولو ديبالا (57) والإيراني سردار أزمون (77)، ولميلان الفرنسي تيو هرنانديز (37) والسويسري نواه أوكافور (55).

وأمام 56 ألف متفرج على ملعب "أوبتوس"، تركزت الأنظار على جيرو (37 عاما)، الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بواقع 57 هدفا في 131 مباراة، وسيحصل على فرصة تعزيز رصيده في البطولة القارية المقبلة في ألمانيا والتي سيعتزل بعدها اللعب دوليا.

مسيرة جيرو على صعيد الأندية تقترب أيضا من نهايتها، بعد إعلانه ترك ميلان والقارة الأوروبية متجها صوب لوس أنجلوس الأمريكي.

وكان جيرو أنهى مشاركته في الدوري الإيطالي الذي أحرز لقبه في 2022 مع ميلان، بتسجيله في المباراة الأخيرة ضد ساليرنيتانا (3-3) السبت الماضي.

المصدر: وكالات