انطلاق برنامج الأنشطة الرياضية لمنتدى بطرسبورغ

افتتح يوم الجمعة في ضواحي موسكو برنامج الأنشطة الرياضية لمنتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بسباق ضمن كأس تينزور الدولي "Tenzor International Cup" للإبحار على اليخوت.

ويتنافس في السباق الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام، 30 فريقا بينهم رياضيون من 18 إقليما في روسيا، بالإضافة إلى ألمانيا وصربيا وأرمينيا وإسرائيل وبيلاروس وقرغيزستان.

إقرأ المزيد

وسيستخدم المشاركون في السباق يخوتا من فئة "MX-700".

ويعتبر كأس "تينزور الدولي" جزءا من برنامج الأنشطة الرياضية لمناسبة معينة مثل المنتديات الاقتصادية أو المهرجانات أو الأحداث الرياضية، وتختلف فئة اليخوت التي تستخدم في المسابقة بحسب التنظيم والقوانين المحددة للحدث.

ويعد هذا السباق فرصة للمشاركين لتجربة الإبحار والتنافس في بيئة عالمية المستوى.

يذكر أن منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل.

المصدر: تاس