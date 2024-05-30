كافاني يعتزل اللعب دوليا بعد مسيرة حافلة

أنهى المهاجم الأوروغوياني أدنسون كافاني ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مشواره الدولي حسبما أعلن يوم الخميس.

وكشف مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق والبالغ 37 عاما أنه اتخذ قرار الاعتزال الدولي بعد 136 مباراة بقميص منتخب بلده من أجل التركيز على إنهاء مسيرته مع نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وقال اللاعب الذي لعب مباراته الدولية الأولى عام 2008 عبر حسابه في موقع "إنستغرام": "لقد كنت وسأبقى دائما محظوظا لأنني ارتديت هذا القميص لتمثيل أكثر ما أحبه في العالم، بلدي".

وتابع "أريد أن أكرس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من مسيرتي وأن أقدم كل ما لدي وباستطاعتي أن أقدمه حيث أريد أن أكون".

وأضاف "اليوم قررت الاعتزال، لكنني سأبقى مساندا دائما للمنتخب بقلب نابض، مثلما حدث عندما دخلت الملعب بهذا القميص الجميل".

وسجل كافاني 58 هدفا بألون المنتخب وهو الهداف الثاني تاريخيا بعد لويس سواريز (68)، كما شارك في كأس العالم أربع مرات: جنوب إفريقيا 2010 عندما بلغ الدور نصف النهائي، البرازيل 2014، روسيا 2018 وقطر 2022.

ونال كافاني مع منتخب بلاده لقب كوبا أمريكا عام 2011، ويعد ثالث أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية في بلاده بعد دييغو غودين (161) وسواريز (137).

ولم يتم استدعاء المهاجم الذي لعب لسان جيرمان بين 2013 و2020 ويعد ثاني أفضل هداف في تاريخ نادي العاصمة بـ 200 هدف بعد كيليان مبابي (256)، للمنتخب منذ مونديال 2022 حيث ودعت أوروغواي من الدور الأول.

المصدر: وكالات