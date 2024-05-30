ميار شريف تودع "رولان غاروس" مبكرا

ودعت المصرية ميار شريف منافسات بطولة "رولان غاروس" الفرنسية للتنس مبكرا بخسارتها أمام الأمريكية ماديسون كيز في الدور الثاني بمجموعتين دون رد يوم الخميس.

وحسمت الأمريكية المجموعة الأولى بنتيجة 6-0 لكن اللاعبة المصرية المصنفة 53 عالميا انتفضت في المجموعة الثانية وقدمت مردودا مميزا فأحرجت كيز في العديد من الكرات لكن في النهاية رجحت الخبرة كفة المصنفة 12 التي فازت بهذه المجموعة بواقع 7-6.

وامتدت المواجهة لساعة و22 دقيقة، وقياسا بمستواها في المجموعة الثانية، فإن ميار يمكنها أن تتحسر على ضياع التأهل إلى الدور الثالث.

في المقابل، تنتظر كيز في الدور المقبل، الفائزة من مباراة مواطنتها إيما نافارو والإيطالية سارة إيراني.

المصدر: @rolandgarros