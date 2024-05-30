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إيقاف مدربة أمريكية مدى الحياة

الرياضة

إيقاف مدربة أمريكية مدى الحياة
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تم إيقاف مدربة التزلج الفني على الجليد الأمريكية دليلة سابنفيلد مدى الحياة، وفقا لموقع usatoday.

واتهمت المدربة من قبل المركز الأمريكي لـ SafeSport، بالإساءة الجسدية والنفسية للرياضيين والمضايقات وإساءة استخدام الإجراءات وعدم الإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة لقواعد مركز "السلامة الرياضية" SafeSport.

ويحق لسابنفيلد استئناف الاستبعاد.

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في 3 سبتمبر 2021، أصدر مركز SafeSport إجراءات مؤقتة ضد سابنفيلد، بما في ذلك توجيه يمنعها من إجراء أي اتصال مع عشرات المتزلجين المشاركين في التحقيق واشتراط حضور شخص بالغ آخر للإشراف المباشر عليها عندما كانت تدرب.

كما شملت الاتهامات الموجهة ضد سابنفيلد إساءات لفظية جنسية أدت إلى قيام تارا كاين، بطلة الزوجي الأمريكي لعام 2016، بجرح معصمها بشفرة حلاقة في محاولة للانتحار.

في الوقت نفسه، بدأ التحقيق مع المدربة الأمريكية بسبب إقامة متزلجة روسية تبلغ 16 عاما، ولم يعرف اسمها، في منزل المدربة في الولايات المتحدة مع متزلجين آخرين بالغين.

وكانت سابنفيلد قيد التحقيق لمدة عامين ونصف العام، وسبق لها تدريب بطلي الزوجي الأمريكي ثلاث مرات أليكسا وكريس كنيريم.

المصدر: usatoday

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