إيقاف متزلج على الجليد الأسترالي مدى الحياة بسبب التحرش

تم إيقاف المتزلج الفني الأسترالي بريندان كيري مدى الحياة بسبب التحرش الجنسي بقاصرين.

ويزعم تقرير صادر عن المركز الأمريكي للرياضة الآمنة أن كيري، أثناء وجوده في حالة سكر، مارس الجنس بشكل متكرر مع متزلجين قاصرين.

Brendan Kerry, who was an Australian flag bearer at the Beijing Winter Olympics, has been barred from US figure skating after an investigation led by the country’s peak sports abuse authority. https://t.co/EFM0QuWwwo — The Age Sport (@theagesport) May 15, 2024

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وكانت من بينهم غرايسي غولد، الحائزة على الميدالية البرونزية الأولمبية لعام 2014 وبطلة الولايات المتحدة مرتين.

ويحق لكيري أن يستأنف قرار إيقافه مدى الحياة، إلا أن القرار لا ينطبق على المشاركة في البطولات خارج الولايات المتحدة، حيث لا يتمتع مركز الرياضة الآمنة بالوصاية القضائية في الدول الأخرى.

وكان كيري البالغ 29 عاما أحد حاملي العلم الأسترالي في أولمبياد بكين 2022، وفاز المتزلج بسبعة ألقاب في أستراليا بين عامي 2013 و2019.

المصدر: ESPN