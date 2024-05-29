رسميا.. بايرن ميونخ يعين البلجيكي فنسان كومباني مدربا جديدا

عين البلجيكي فنسان كومباني يوم الأربعاء مدربا لبايرن ميونخ لكرة القدم بعقد يمتد حتى صيف 2027، خلفا لتوماس توخل الذي غادر بعد فشله في الفوز بأي لقب مع الفريق البافاري هذا الموسم.

وسيتولى كومباني (38 عاما) الذي بدأ مسيرته التدريبية في 2019، مهمة تدريب ناد من الكبار لأول مرة بعدما درب أندرلخت البلجيكي وبيرنلي الإنجليزي، بهدف استعادة لقب الدوري الألماني الذي تنازل عنه بايرن لأول مرة منذ 2013 لصالح باير ليفركوزن.

Vincent Kompany is the new head coach of FC Bayern, putting pen to paper on a deal until 2027 🔴⚪#MiaSanMiapic.twitter.com/XHQs4mmOUw — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 29, 2024

وسيكون التتويج السابع بلقب دوري أبطال أوروبا في ربيع 2025 الذي من المقرر أن تلعب مباراته النهائية على ملعب "أليانتس أرينا" معقل بايرن، هدفا ثانيا لكومباني، بعدما خرج الفريق على يد ريال مدريد الإسباني من نصف النهائي هذا الموسم.

وقال كومباني في بيان للنادي البافاري "أتطلع للعمل على الأساسيات: العمل مع اللاعبين وبناء فريق. إذا كانت الأسس جيدة، سيتبعها النجاح".

ووفقا للصحافة الألمانية، فقد اضطر بايرن إلى دفع ما بين 10 إلى 12 مليون يورو للتعاقد مع كومباني الذي كان يرتبط بعقد مع بيرنلي حتى صيف 2028.

ولعب كومباني في الدوري الألماني مع هامبورغ من 2006 حتى 2008 ويتحدث الألمانية، وهو معيار مهم بالنسبة إلى بايرن الذي تردد في تاريخه بتعيين مدربين لا يتكلمون اللغة المحلية.

وحقق كومباني لقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي أربع مرات كلاعب، وتتلمذ على يد المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وعاد كومباني في موسمه الأخير (كلاعب 2019/2020) إلى ناديه الأم أندرلخت حيث لعب ودرب، قبل أن يكمل موسمين مع النادي كمدرب، ليعود وينتقل إلى بيرنلي ليقوده للتتويج بلقب الـ"تشامبيونشيب" والصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول، لكنه لم يتمكن من إبقائه بين النخبة فهبط معه في الموسم التالي.

المصدر: وكالات