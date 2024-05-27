بيلينغهام يعلق على إمكانية لعبه بجانب مبابي في ريال مدريد

قال لاعب وسط ريال مدريد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام يوم الاثنين، إنه سيكون "من الرائع" اللعب إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم مبابي إلى ريال مدريد في نهاية عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، حيث سيشكل إضافة ساحرة للريال مع البرازيلي فينيسيوس جونيور وبيلينغهام، أفضل هداف في صفوف النادي الملكي في موسمه الأول معه (23 هدفا).

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وقال بيلينغهام (20 عاما) في مؤتمر صحفي تمهيدا للموقعة المنتظرة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني "أنا لا أختار الفريق وبالتأكيد لا أقوم بالانتقالات، لكن كيليان مبابي، يا له من لاعب، من لا يريد اللعب مع شخص جيد مثله؟".

وتابع "لا أريد أن أمارس المزيد من الضغط على الموقف، أعلم أنه ربما يكون من الصعب بالنسبة له أن يتحدث الجميع عنه بشكل دائم، لكن سيكون الأمر رائعا".

ويواجه ريال مدريد منافسه دورتموند السبت المقبل في ملعب "ويمبلي" في لندن بهدف الفوز باللقب القاري للمرة الـ15 في تاريخه، في حين يُعدّ الفوز بلقب أعرق مسابقة أوروبية أحد التحديات التي يواجهها مبابي، البالغ 25 عاما، في قائمة مهامه، بعدما فشل في تحقيق ذلك مع سان جيرمان.

وقاد مبابي نادي العاصمة الفرنسية المملوك قطريا للفوز بكأس فرنسا على حساب ليون (2-1) نهاية الأسبوع الماضي في مباراته الأخيرة مع بطل الدوري، وقال إن وجهته التالية سيتم الكشف عنها قريبا.

وتابع "كل ما أردته هو إنهاء الأمور بشكل جيد مع فريقي، بالفوز باللقب.. سأعلن عن فريقي المستقبلي في الوقت المناسب".

وختم قائلا "أعتقد أنه سيكون في غضون أيام قليلة لذلك لا توجد مشكلة. لا أعرف متى بعد. لا تزال هناك بعض التفاصيل (لم يتم حلها بعد) لكن الشيء الأكثر أهمية هو إنهاء السباق هنا مع أفضل النتائج".

المصدر: أ ف ب