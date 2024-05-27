دي لافوينتي يعلن قائمة منتخب إسبانيا لكأس أوروبا

استدعى مدرب منتخب إسبانيا لويس دي لافوينتي نجمي برشلونة الصاعدين لامين جمال وباو كوبارسي إلى قائمة أولية من 29 لاعبا للمشاركة في كأس أوروبا 2024، فيما استبعد الجناح ماركو أسنسيو.

وسيختار دي لافوينتي 26 لاعبا في القائمة النهائية في السابع من يونيو المقبل، قبل أسبوع على انطلاق النهائيات في ألمانيا في 14 يونيو وتنتهي في 14 يوليو 2024.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Lista de preparación para la @EURO2024.



📲 Guárdate esta creatividad. Puede ser histórica.#VamosEspaña | #EURO2024pic.twitter.com/5PT8Gf7PtG — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 27, 2024

وضمت القائمة جناح نادي برشلونة فيرمين لوبيز ومهاجم ريال بيتيس أيوسي بيريس لتمثيل "لا روخا" للمرة الأولى.

واستبعد دي لافوينتي عددا من اللاعبين الذين حجزوا مكانا لهم في المنتخب خلال السنوات الماضية، أمثال ماركو أسنسيو (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جيرارد مورينو (فياريال) وبابلو سارابيا (ولفرهامبتون الإنجليزي).

في المقابل، استدعى دي لافوينتي مجددا،

لامين جمال (16 عاما) الذي تألق مع برشلونة هذا الموسم كما زميله قلب الدفاع كوبارسي.

وسيلعب المنتخب الإسباني المتوج بكأس أوروبا أعوام 1964 2008 و2012، في نهائيات النسخة المقبلة في "مجموعة الموت" إلى جانب إيطاليا (حاملة اللقب)، كرواتيا وألبانيا في المجموعة الثانية.

وتستعد إسبانيا للنهائيات بمواجهة أندورا في الخامس من يونيو المقبل ثم إيرلندا الشمالية في الثامن منه.

وهنا تشكيلة إسبانيا لكأس أوروبا 2024:

- حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسييداد)، دافيد رايا (أرسنال الإنجليزي).

- الدفاع: داني كارفخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، باو كوبارسي (برشلونة)، روبان لو نورماند (ريال سوسييداد)، دانيال فيفيان (أتلتيك بيلباو)، ناتشو فرنانديس (ريال مدريد)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن الألماني)، مارك كوكوريا (تشيلسي الإنجليزي).

- الوسط: رودري (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مارتن سوبيمندي، ميكل ميرينو (ريال سوسييداد)، ماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد)، فابيان رويس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيدري، فيرمين لوبيز (برشلونة)، أليكس بايينا (فياريال)، أليكس غارسيا (جيرونا).

- الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، نيكو وليامس (أتلتيك بلباو)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، لامين جمال، فيران توريس (برشلونة)، ميكل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أيوسي بيريس (ريال بيتيس).

المصدر: وكالات