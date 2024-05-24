بطلة الرماية الأولمبية باتساراشكينا تحرم من فرصة المنافسة في أولمبياد 2024

حرمت البطلة الأولمبية الروسية في الرماية فيتالينا باتساراشكينا من فرصة المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، وفقا لوكالة "تاس".

ولم تتمكن باتساراشكينا من الحصول على وضع محايد من أجل المشاركة في التصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية.

وعلقت مدربة اللاعبة الروسية، ناتاليا كودرينا:"لقد وضعوا الكثير من الشروط، كأن لا ينبغي للمرء أن يرتبط بالجيش أو قوات الأمن.. يجب أن يكون الرياضيون محايدين تماما".

وتابعت كودرينا: "إنها ضابطة في الحرس الروسي، لذلك فإن فرص مشاركتنا في الأولمبياد تساوي صفر في الوقت الحالي".

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وأضاف المدربة أنها تلقت الرفض أيضا بسبب انتمائها إلى نادي دينامو. ووفقا لها، فإن الرياضيين الروس المحايدين اليوم هم شباب لم يثبتوا أنفسهم بعد.

باتساراشكينا هي بطلة أولمبية مرتين وحاصلة على الميدالية الفضية مرتين. لديها أيضا ميداليات من جميع التصنيفات في بطولة العالم 2018.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، وسيكون الروس والبيلاروس قادرين على المشاركة في المسابقات الفردية للبطولة في وضع محايد، إذا تم استيفاء عدد من الشروط، ومع ذلك، لن يسمح لهم بالمشاركة في موكب الوفود في حفل افتتاح الألعاب.

المصدر: "وكالة تاس"