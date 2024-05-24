لاعب القدم تشيرفياكوف يكشف سبب تخليه عن جنسيته الأوكرانية

أوضح لاعب كرة القدم الأوكراني رسلان تشيرفياكوف الذي يلعب في فريق توربيدو موسكو أن سبب تخليه عن جنسيته، اللعب لصالح روسيا.

وقال تشيرفياكوف إنه بموجب القانون الروسي يمكنه الحصول على جوازي سفر معا، لكنه يريد اللعب لصالح المنتخب الروسي، لذلك تخلى عن جنسيته الرياضية الأوكرانية.

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وعلق:"الطريق إلى هناك مغلق في وجهي، حلمي أن أرتدي قميص المنتخب الروسي وأقف أثناء النشيد الوطني وأضع يدي اليمنى على شعار المنتخب".

وأضاف: "أنا أغفو مع هذه الفكرة".

يلعب تشيرفياكوف مع فريق توربيدو منذ صيف 2023، وقبل ذلك، مثل أندية دنيبر وشاختار وإنجوليتس الأوكرانية.

المصدر: "لينتا.رو"