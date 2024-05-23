ميار شريف تودع المغرب

أخفقت اللاعبة المصرية ميار شريف في تجاوز الدور ربع النهائي لبطولة الرباط للتنس " WTA 250"، ونيل جائزة "الأميرة للا مريم" الكبرى البالغ مجموع جوائزها أكثر من 260 ألف دولار.

وجاء خروج ميار شريف، المصنفة 66 عالميا، على يد منافستها الإسبانية سارا سوريبس تورمو، إثر خسارتها أمامها، بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (3-6) و(3-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، بنادي السككيين بمدينة الرباط.

وستكون سارا سوريبس تورمو، في الدور نصف النهائي لبطولة "WTA 250. Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem"، بانتظار الفائزة في اللقاء الذي يجمع الروسية كاميلا رحيموفا والإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو، في هذه اللحظات.

المصدر: RT