افتتاح ملعب تنس يحمل اسم الروسي مدفيديف في فرنسا

تم افتتاح ملعب تنس في ضاحية ميزون لافيت بالعاصمة الفرنسية باريس يحمل اسم اللاعب الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا عالميا.

وأفادت المستشارة الإقليمية لمنطقة إيل دو فرانس، جوزيان سيمون، بذلك على شبكة التواصل الاجتماعي "X".

وسبق لميدفيديف التدرب في النادي الفرنسي الذي يقع على أراضيه الملعب من 2014 إلى 2016. وحضر النجم الروسي افتتاح الملعب وعقد أيضا جلسة توقيع أجاب خلالها على مجموعة من الأسئلة وجهها له الحضور من اللاعبين الشبان والأطفال.

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وعلق مدفيديف البالغ 28 عاما:"كثيرا ما يطلب مني الناس شيئا ما، لكنني لا أوافق عليه لأنني لا أحبه".

وتابع:"لكنني أجبت على الفور بـ"نعم" على هذا النادي، لأن لدي ذكريات جميلة مرتبطة به وبهذه المدينة".

المصدر: actu.fr