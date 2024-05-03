 
مباشر

مدفيديف يضمن لألكاراز الحفاظ على تصنيفه العالمي

الرياضة

مدفيديف يضمن لألكاراز الحفاظ على تصنيفه العالمي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xgvn

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على المركز الثالث بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد فشل الروسي دانييل مدفيديف في بلوغ نصف نهائي بطولة مدريد لتنس الأساتذة.

وانسحب مدفيديف من مباراته في ربع النهائي أمام التشيكي جيري ليتشيكا، بعد خسارته للمجموعة الأولى 6-4 بسبب معاناته من مشكلة عضلية في الفخذ.

وكانت هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها اللاعب الروسي ربع نهائي مدريد، وبالتالي فشل في خطف التصنيف الثالث عالميا من ألكاراز.

إقرأ المزيد
الروسي روبليف يجرد ألكاراز من لقب مدريد للأساتذة
الروسي روبليف يجرد ألكاراز من لقب مدريد للأساتذة

وكان إقصاء ألكاراز من ثمن النهائي على يد الروسي آندري روبليف قد جعلت مركزه الثالث عالميا محل خطر، حيث كان سيتراجع للتصنيف الرابع ويبتعد عن منصة التصنيف حال تأهل ميدفيديف للمربع الذهبي في مدريد.

ويتصدر الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش التصنيف العالمي ويليه الإيطالي يانيك سينر.

وينوي ألكاراز المشاركة الأسبوع المقبل في بطولة روما للأساتذة المقامة أيضا على الملاعب الترابية.

وبهذا الشكل ستتأكد مشاركة ألكاراز في بطولة رولان جاروس الكبرى كمصنف ثالث عالميا.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا