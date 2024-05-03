مدفيديف يضمن لألكاراز الحفاظ على تصنيفه العالمي

حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على المركز الثالث بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، بعد فشل الروسي دانييل مدفيديف في بلوغ نصف نهائي بطولة مدريد لتنس الأساتذة.

وانسحب مدفيديف من مباراته في ربع النهائي أمام التشيكي جيري ليتشيكا، بعد خسارته للمجموعة الأولى 6-4 بسبب معاناته من مشكلة عضلية في الفخذ.

وكانت هذه المرة الأولى التي يبلغ فيها اللاعب الروسي ربع نهائي مدريد، وبالتالي فشل في خطف التصنيف الثالث عالميا من ألكاراز.

Hopefully see you on court very soon Daniil ❤️@jirilehecka advances to his first ever Masters 1000 semi-final as Medvedev is forced to retire due to injury@MutuaMadridOpen | #MMOPENpic.twitter.com/ApBJTDk3Ix — ATP Tour (@atptour) May 2, 2024

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وكان إقصاء ألكاراز من ثمن النهائي على يد الروسي آندري روبليف قد جعلت مركزه الثالث عالميا محل خطر، حيث كان سيتراجع للتصنيف الرابع ويبتعد عن منصة التصنيف حال تأهل ميدفيديف للمربع الذهبي في مدريد.

ويتصدر الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش التصنيف العالمي ويليه الإيطالي يانيك سينر.



وينوي ألكاراز المشاركة الأسبوع المقبل في بطولة روما للأساتذة المقامة أيضا على الملاعب الترابية.



وبهذا الشكل ستتأكد مشاركة ألكاراز في بطولة رولان جاروس الكبرى كمصنف ثالث عالميا.

المصدر: "وكالات"