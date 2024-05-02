الروسي روبليف يجرد ألكاراز من لقب مدريد للأساتذة

جرد الروسي أندري روبليف نظيره الإسباني كارلوس ألكاراز من لقب بطولة مدريد الأساتذة، بعد التغلب عليه في ربع النهائي أمس الأربعاء.

وتبددت آمال الإسباني ألكاراز في أن يصبح أول لاعب يفوز ببطولة مدريد المفتوحة للتنس ثلاث مرات على التوالي بخسارته 4-6 و6-3 و6-2 أمام الروسي روبليف المصنف السابع في البطولة في دور الثمانية، في غضون ساعة و59 دقيقة.

ولم يكن ألكاراز البالغ 20 عاما، والفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى، في أفضل حالاته رغم أنه حسم المجموعة الأولى في 41 دقيقة.

وفي المقابل، قدم روبليف أداء قويا لينتفض ويلحق باللاعب الإسباني الهزيمة الأولى في بطولة الأساتذة ذات الألف نقطة بعد 14 انتصارا على التوالي.

LE MOMENT OÙ Andrey Rublev 🇷🇺 s’offre le double tenant du titre à Madrid 🇪🇸 pour rallier le dernier carré. 🔥



En plein doute dernièrement, le Russe décroche une victoire référence et bat un membre du top 3 pour la 1ère fois depuis le Masters en 2022. 🔙

pic.twitter.com/AQLo6M7R3Q — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) May 1, 2024

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وهذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها روبليف البالغ 26 عاما في الوصول إلى نصف نهائي بطولة مدريد، وكانت أفضل نتائجه الوصول لربع النهائي في نسخة عام 2022.

وسيتواجه روبليف في نصف النهائي الفائز من مباراة الأمريكي تايلور فريتز، المصنف 12 على البطولة، والأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو، المصنف 21 على البطولة.

وكان ألكاراز آخر إسباني في البطولة بعد خروج رافائيل نادال، الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، على يد التشيكي ييري ليهتشكا في دور الـ16 أول أمس الثلاثاء.

يذكر أن روبليف لم يتوج سوى بلقب واحد في بطولات الأساتذة طوال مسيرته، وجاء على الملاعب الترابية في بطولة مونتي كارلو العام الماضي.

المصدر: "وكالات"







