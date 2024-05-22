نهائي الحلم التاريخي والأرقام القياسية.. التشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب "أفيفا" بالعاصمة الإيرلندية دبلن، لمتابعة نهائي الدوري الأوروبي 2024، بين أتالانتا الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الروماني إيشتفان كوفاتش، صفارة هذا النهائي التاريخي بين فريقي أتالانتا وباير ليفركوزن، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي المخضرم جيان بييرو غاسبريني (66 عاما) المدير الفني لفريق أتلانتا، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة باير ليفركوزن في النهائي التاريخي الأول له:

1- خوان موسو

4- إسحاق هين

7- تيون كوبمينرس

11- أديمولا لوكمان

13- إيديرسون

17- شارل دي كيتيلاري

19- بيرات ديمسيتي

22- ماتيو روجيري

23- سياد كولاشيناتس

77- دافيد زاباكوستا

90- جيانلوكا سكاماكا.

The Atalanta team aiming to make history 📋#UELfinalpic.twitter.com/PdhCdZWzwL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2024

بينما اختار الإسباني تشابي ألونسو (42 عاما) المدير الفني لفريق باير ليفركوزن، التشكيلة التالية لمواجهة أتلانتا في نهائي "يوروبا ليغ 2024":

17- ماتاي كوفار

2- يوسيب ستانيشيتش

3- بييرو هينكابي

4- جوناتان غلاو تاه

10- فلوريان فيرتز

12- إدموند تابسوبا

20- أليخاندرو غريمالدو

21- أمين عدلي

25- إزيكويل بالاسيوس

30- جيريمي فريمبونغ

34- غرانيت تجاكا.

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القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن وأتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي 2024، عبر الرابط التالي: النهائي التاريخي اليوم.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة.

ويدخل كل من أتالانتا وباير ليفركوزن هذا النهائي لكتابة التاريخ هذا الموسم، يخوض الفريق الإيطالي أول نهائي أوروبي في تاريخه.

وأصبح فريق أتلانتا الفريق الإيطالي الـ11 الذي يصل إلى نهائي بطولة قارية، وبإمكانه أن يصبح أول فريق إيطالي يفوز بلقب الدوري الأوروبي، حال فوزه في مباراة الغد.

بينما يتطلع فريق باير ليفركوزن للتتويج بلقبه الأوروبي الثاني، بعد فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي 1988، تمهيدا لإحراز ثلاثية تاريخية في موسم إعجازي، بعد فوزه بلقب بطل الدوري "البوندسليغا"، ويواجه فريق كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية، في نهائي كأس ألمانيا بعد 3 أيام، أي يوم السبت المقبل.

المصدر: RT