من غرفة الـ"VAR".. مورينيو "يداعب" مشجعي الهلال والاتحاد (فيديو)

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما، عن دور التكنولوجيا الحديثة في كرة القدم، أثناء مشاركته في فعالية "الإتزان الرقمي" المقامة في مركز "إثراء" بالسعودية.

وداعب مورينيو جماهير الاتحاد والهلال السعوديين في حديثه عن دور تقنية الـ"VAR" في حسم الأهداف والحالات الجدلية مثل ركلات الجزاء والتسلل واحتساب الأهداف من عدمه وغيرها.

وقال المدرب البرتغالي: "إذا كنت حكما في غرفة مظلمة مع بعض الشاشات الـ"VAR"، تعرف كيف تفعلها.. إن كان هدفا أم لا.. أو تسللا أم لا".

وأضاف: "لذلك إذا كنت مشجعا للاتحاد ستسرع اللقطة قليلا، وإن كنت مساندا للهلال ستؤخر اللقطة قليلا"، في إشارة ساخرة إلى الاختلاف في الحكم على بعض الحالات الجدلية".

Jose Mourinho



“If you are a referee in a dark room with some screens, you know how to do it, whether it was a goal or not, whether it was offside or not, so if you support Al Ittihad, one frame more, & if you support Hilali, one frame less.”



pic.twitter.com/TWqDI0HGWh — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) May 22, 2024

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يذكر أن حضور مورينيو إلى المملكة، ارتبط بإمكانية توليه تدريب أحد الفرق السعودية، أبرزها القادسية، لكن "السبيشيال وان" رفض التعليق على هذا الأمر.

وخلال حديثه في المؤتمر أيضا قال مورينيو (61 عاما) إن اختياره لمحطاته التدريبية، مبني على رؤية كاملة وتحديد استراتيجية النادي.

المصدر: وسائل إعلام