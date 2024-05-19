إشبيلية يقدم عرضا مدى الحياة لقائده نافاس

أكد نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم يوم الأحد أنه يرغب في إبقاء قائده وأسطورته خيسوس نافاس مع الفريق مدى الحياة.

وأعلن إشبيلية الخميس الماضي أن نافاس صاحب أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي الأندلسي سيغادر مع نهاية هذا الموسم، قبل أن ينشر اللاعب بيانا على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الجمعة ينتقد فيه ناديه.

وقال نافاس: "لم أتلق أي اتصال" من النادي حول تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ونفى الظهير الأيمن الدولي أن يكون قد وافق على أي عرض للعب في مكان آخر وقال إنه يود تركيز "جسدي وروحي" للعب مع منتخب بلاده إسبانيا في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا الشهر المقبل.

وعلق رئيس نادي إشبيلية خوسيه ماريا ديل نيدو يوم الأحد قائلا: "يبدو أن هناك سوء تفاهم سأتحمل مسؤوليته، لأنني أعلم أن خيسوس يعاني كثيرا".

وتابع "إذا جلست مع خيسوس لدقيقة، سنقلب هذا الموقف رأسا على عقب".

وأردف "من هنا، أعرض عليه عقدا مدى الحياة حتى يتمكن من اللعب هنا طالما يريد، ويعمل هنا لاحقا في ما يود، لأنه يستحق أن يكون في إشبيلية طالما أراد".

وأضاف "إذا أراد أن يلتزم بقراره (الرحيل)، سأحترم ذلك".

وفاز ابن الـ38 عاما بثمانية ألقاب خلال محطتين على مدار 17 موسما بقميص نادي إشبيلية الذي بدأ فيه مسيرته.

وخاض نافاس 688 مباراة بقميص إشبيلية في جميع المسابقات، ومن بينها مباراته رقم 500 في الدوري الإسباني في منتصف هذا الأسبوع.

ومع منتخب بلاده إسبانيا، توج نافاس بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 ودوري الأمم الأوروبية 2023.

المصدر: وكالات