إيسكو يتعرض لانتكاسة قبل كأس أوروبا

سيغيب صانع الألعاب إيسكو عن المباريات الأخيرة لفريقه ريال بيتيس هذا الموسم ولن يستدعى على الأرجح إلى تشكيلة منتخب إسبانيا المشاركة في كأس أوروبا المقبلة، بعد تعرضه للإصابة.

ونقل اللاعب البالغ 32 عاما مصابا خلال تعادل فريقه مع لاس بالماس 2-2 في الدوري المحلي أمس الخميس، بعد تعرضه لضربة قوية في عظمة الساق.

وقال ريال بيتيس في بيان "بعد خضوع إيسكو لفحوص، تأكد أنه يعاني من كسر في عظمة الساق اليسرى".

🚑 MEDICAL PART | Isco suffers a diaphyseal fracture in his left fibula 😔🆙



Stay strong, @isco_alarcon! 💪



➡️ https://t.co/yEdj6EEaj4pic.twitter.com/Z1FGIB5SB2 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 17, 2024

ورُشح لاعب ريال مدريد السابق بالانضمام مجددا إلى منتخب بلاده، رغم ابتعاده عن "لا روخا" منذ 2019.

وقال مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي مطلع هذا الأسبوع "كلنا نعرفه ونعرف موهبته، أعلن نفسي معجبا بإيسكو".

وسيعلن دي لا فوينتي تشكيلته التي ستخوض نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف في ألمانيا، في 27 مايو الجاري.

المصدر: وكالات