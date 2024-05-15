مانشستر سيتي على خطوة من تسجيل رقم قياسي

أحرز النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز على توتنهام 2-0 الثلاثاء، وتقترب كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا من الفوز الـ4 تواليا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

حامل اللقب خلال المواسم الثلاثة الماضية يدخل الجولة الأخيرة من موسم البريميرليغ الحالي يوم الأحد بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني.

ويستضيف السيتيزنز فريق وست هام في آخر مبارياتهم بالبريميرليغ هذا الموسم، بينما يستضيف أرسنال فريق إيفرتون.

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بعد مواجهة توتنهام، قال غوارديولا: "المباراة الأخيرة هي الأصعب...نحن نعرف ما نلعب من أجله. التوتر موجود، المنافس جيد للغاية. ولهذا السبب، فإن الأمر صعب، ونحن نعلم ذلك".

الفوز في المباراة الأخيرة يعني أن مان سيتي يتحكم في مصيره في السباق على اللقب، على الرغم من الضغط الذي يشكله أرسنال.

وأصبح غوارديولا الآن على بعد خطوة من لقب البريميرليغ السادس في سبعة مواسم.

ولم يتمكن أي فريق إنجليزي آخر من الفوز بأربعة ألقاب في البريميرليغ على التوالي، بينما يتطلع مان سيتي أيضا إلى تسجيل ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي على التوالي.

فوز مان سيتي على توتنهام يعني أيضا أن أستون فيلا حصل على المركز الرابع وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل متقدما على السبيرز أصحاب المركز الخامس.

المصدر: "أ ب"