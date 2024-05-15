ناد سعودي يضع عينه على ديبالا

ما زالت الأندية السعودية تواصل سعيها خلف العديد من نجوم الكرة الأوروبية، من أجل صفقات محتملة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وشهد الميركاتو الصيفي الماضي سلسلة تاريخية من تعاقدات الأندية السعودية مع عدة صفقات بارزة يأتي على رأسها الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي إضافة للسنغالي ساديو ماني والبرازيلي نيمار دا سيلفا.



وتم التعاقد مع هؤلاء النجوم، بعد ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر في يناير2023، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

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ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فإن إدارة نادي الشباب على استعداد تام لدفع الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما.



وقال خبير الانتقالات في كرة القدم: "التواصل تم مع ديبالا لمعرفة موقفه من الانتقال إلى النادي السعودي في الصيف من عدمه".

وأوضح "ديبالا يرغب في الاستماع للعرض السعودي، ولكن أولويته في الوقت ذاته هي التفاوض من أجل التوقيع على عقد جديد مع روما".

ويشهد الموسم الحالي ظهورا لافتا من ديبالا، حيث سجل 16 هدفا وصنع 10 في 37 مباراة بمختلف البطولا