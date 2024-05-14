مكافأة لاعبي الهلال بعد حصد الدوري السعودي

خصصت إدارة نادي الهلال السعودي مكافأة سيحصل عليها كل لاعب في الفريق بعد حسم التتويج بلقب الدوري السعودي للموسم الحالي.

وحسم نادي الهلال بشكل رسمي، لقب الدوري السعودي للموسم الحالي 2023-2024، للمرة التاسعة عشر في تاريخه بعد فوزه الأخير على الحزم.

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ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية فإن إدارة الزعيم رصدت نصف مليون ريال سعودي مكافأة لكل لاعبي في الفريق بعد التتويج بلقب الدوري للموسم الحالي.

بينما أكدت الصحيفة السعودية، أن هناك مكافأة إضافية للاعبين المشاركين في نصف مباريات الفريق في الدوري الموسم الجاري وأكثر، استنادا على اللائحة الخاصة بالمكافآت، والتي تم التوقيع عليها في عقد كل لاعب.

ويرتبط الزعيم بخوض مباراة قوية التي تجمعه أمام نظيره النصر ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للموسم الحالي التي تجمع بينهما يوم الجمعة القادم.

المصدر: "وسائل إعلام سعودية"