"لخلق جو من الثقة".. قانون جديد للحكام في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024

سيناقش حكام كأس أوروبا 2024 قراراتهم بشكل تفصيلي أكثر لقادة المنتخبات حصرا، وسيكون بإمكانهم تحذير اللاعبين الآخرين من التدخل، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وأوضح رئيس لجنة الحكام في "اليويفا" الإيطالي روبرتو روزيتي، يوم الثلاثاء، قبل شهر تقريبا من انطلاق كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين: "نريد حكاما ذوي شخصية قوية يتخذون قرارات غير محببة للجمهور أحيانا ويتحملون عقباها على أرض الملعب، ولكننا نريد أيضا أن يكونوا أكثر انفتاحا".

"Being a referee in the modern game is very difficult. The official in the middle takes between 200 to 250 decisions per match in difficult and sometimes controversial situations"



An open letter from UEFA managing director of refereeing Roberto Rosetti ahead of #EURO2024: ⬇️ — UEFA (@UEFA) May 14, 2024

وتابع الحكم الدولي السابق أن حكام البطولة الأوروبية المقبلة "سيشاركون المزيد من التفاصيل مع اللاعبين والمدربين لمساعدتهم في فهم اتخاذ بعض القرارات"، وذلك "لخلق جو من الثقة"، خاصة أنهم "يتلقون الكثير من المعلومات" من حكم الفيديو المساعد "الفار".

وأردف أن "شرح قرار عندما تحاط بـ22 لاعبا" يصبح "مستحيلا"، خاصة عندما يكون هناك "200 إلى 250 قرارا في المباراة".

وأضاف روزيتي (56 عاما) الحائز على جائزة أفضل حكم في الدوري الإيطالي في أربعة أعوام "لذا نطلب من جميع المنتخبات التأكيد على أن القائد هو اللاعب الوحيد الذي يتحدث مع الحكم".

وأشار روزيتي إلى أنه في حال كان حارس المرمى هو الذي يحمل شارة القيادة "فسيتعين اختيار لاعب آخر لأداء هذا الدور إذا اتخذ قرار في الجهة المقابلة للملعب".

وأكد رئيس لجنة الحكام في "اليويفا"، أنه ما عدا هذا الاستثناء "سيتم إنذار أي لاعب يتجاهل دور قائده و/أو يقترب من الحكم ويظهر قلة احترام أو اعتراض".

المصدر: أ ف ب